De zeeboerderij van Colruyt is een vierkante kilometer groot en ligt zo'n vijf kilometer in zee pal voor de Nieuwpoortse haven. Aan de boeien hangen nu 140 zogenoemde backbones met daaraan alles samen zo'n 45 kilometer mosseltouw.

Vorig jaar hebben ze 30 ton mosselen geoogst, maar nu stijgen de prognoses naar een drievoud daarvan. "Voor dit jaar zijn er een 30-tal lijnen die we begin juni gaan oogsten. Het was een lente met veel zon, dat wil zeggen veel plankton. Hoe meer plankton, hoe meer mosselen. Dat ze beter zullen smaken dan vorig jaar is moeilijk te zeggen, want ze waren dan al goed", vertelt zeeboer-bioloog Stijn Van Hoestenberghe.