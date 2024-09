De vliegscholen stellen hun werking voor aan het groot publiek. Het luchtveld is met acht vliegscholen bekend voor scholingen en trainingen. Zelfs een cursus tot de opleiding van lijnpiloot behoort hier tot de mogelijkheden.

De Flanders Aviation Society brengt het hele vliegschoolverhaal in beeld tijdens een tentoonstelling. Het landelijke gebied was in de jaren 20 ideaal om een vliegveld aan te leggen met geen obstakels in de buurt.

De Cercle Leopoldkring herinnert nog aan die tijd. Het gebouw deed dienst als ontspanningsruimte voor de leerling piloten en ook als kapel. Het geklasseerd gebouw is dit weekend uitzonderlijk open voor het publiek.

Eén van de blikvangers is de collectie lestoestellen die defensie in de loop van de jaren gebruikte om haar piloten op te leiden.