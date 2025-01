In 2023 zou amper 4% van de passagiers door de douane gecontroleerd zijn, stelde Vandemaele. "Wie drugs, bloeddiamanten, wapens of mensen wil smokkelen, moet dus duidelijk in Wevelgem zijn”, zei de Groen-politicus.

Vlaams Minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) zet die stellingen nu in een ander daglicht, na een vraag van N-VA Kamerlid Bert Maertens. Volgens de minister mogen de douanecontroles namelijk alleen uitgevoerd worden op vluchten van buiten de Schengenzone. In Wevelgem ging dat in 2023 om ongeveer 6% van alle vluchten.