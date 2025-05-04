De brandweerdienst is voorlopig gehuisvest in lokalen onder de controletoren en gebruikt een loods als kleedruimte en voor het stallen van voertuigen. “In de nabije toekomst moet er een nieuwe brandweerkazerne komen die aangepast is aan de noden van een hedendaagse brandweerwerking,” zegt Himpe.

De loods waar het materieel staat, werd intussen aangekocht door de luchthaven en aangepast met onder meer nieuwe verwarming en herstelde poorten. Zo kan het materieel veilig en bij de juiste temperatuur worden gestald. Later kan de loods opnieuw verhuurd worden.