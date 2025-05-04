19°C
Nieuws
Kortrijk Wevelgem

Nog geen groen licht voor nieu­we brand­weer­ka­zer­ne lucht­ha­ven Kortrijk-Wevelgem

Brandweer luchthaven wevelgem

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem wacht nog altijd op een definitief akkoord voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. De kostprijs wordt geraamd op 2,5 tot 3 miljoen euro. Intussen zijn de bestaande loodsen wel aangepast.

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg tijdens de provincieraad naar de stand van zaken rond de brandweerdienst van de luchthaven. Volgens gedeputeerde Jean de Bethune is er wel al een principieel akkoord met het Vlaams Gewest, maar maakt de definitieve beslissing deel uit van bredere onderhandelingen over veiligheid en luchtverkeersleiding op de regionale luchthavens. Ook voor Oostende is er nog geen formele goedkeuring voor een nieuwe kazerne.

Op termijn nieuwe brandweerkazerne

De brandweerdienst is voorlopig gehuisvest in lokalen onder de controletoren en gebruikt een loods als kleedruimte en voor het stallen van voertuigen. “In de nabije toekomst moet er een nieuwe brandweerkazerne komen die aangepast is aan de noden van een hedendaagse brandweerwerking,” zegt Himpe.

De loods waar het materieel staat, werd intussen aangekocht door de luchthaven en aangepast met onder meer nieuwe verwarming en herstelde poorten. Zo kan het materieel veilig en bij de juiste temperatuur worden gestald. Later kan de loods opnieuw verhuurd worden.

Nood aan nieuw materiaal

Himpe wijst er ook op dat er dringend nood is aan nieuw materiaal. “De brandweerdienst vraagt een bijkomende materiaalwagen en de vervanging van de Bird Control Unit. Die wagen dateert van 2016 en zit aan zijn limiet,” besluit hij.

Redactie
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem Brandweer

