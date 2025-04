De cijfers tonen aan dat het aandeel van de regionale luchthavens in het Vlaamse luchtvrachtverkeer sterk is afgenomen. Oostende verwerkte in 2024 nog 18.100 ton vracht, goed voor 2,9% van de markt. Kortrijk speelt in dat segment een verwaarloosbare rol.

Ook het passagiersverkeer kent een daling. In Kortrijk-Wevelgem blijft het aantal passagiers hangen op zo’n 9.000 per jaar. Oostende zag het passagiersaantal terugvallen tot 352.000 in 2024, een daling van 9% tegenover 2023 en 23% minder dan in 2019. “De cijfers bewijzen dat de regionale luchthavens steeds minder relevant zijn in het Vlaamse luchtvaartlandschap,”, aldus Verduyckt.