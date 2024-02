De oproep kon meteen op veel bijval rekenen. "Het is echt wel een probleem dat leeft. En het is altijd jammer, als er dan gezegd wordt: “Je moet gewoon wat meer werken.” Ik denk niet dat de oplossing is: werk wat harder. De oplossing moet structureel zijn en niet gewoon: werk wat langer en het is opgelost", vertelt huisarts Loesia Tryssesoone.

Overheidsinitiatieven zoals de hervorming van de wachtdiensten of de ‘New Deal’, het nieuwe organisatie- en financieringsmodel van de voor de huisartsen, brengen in de praktijk maar weinig soelaas.