De Panne telt momenteel nog vijf huisartsen, maar dat aantal dreigt de komende jaren verder te dalen. Dokter Mieke Logier ging recent met pensioen, en ook dokters Vandenbergen en Buyse bereiden hun afscheid voor. Daardoor neemt de druk op de huisartsenzorg in de kustgemeente toe.

“Een vaste huisarts is cruciaal voor de opvolging van de gezondheid en zorgt voor continuïteit en vertrouwen in de zorg”, klinkt het bij het lokaal bestuur.