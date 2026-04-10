17°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Huis­art­sen­te­kort dreigt in De Pan­ne: gemeen­te lan­ceert wacht­lijst en plant nieuw medisch centrum

huisarts

De huisartsenzorg in De Panne staat onder druk. Door nakende pensioen van meerdere artsen en een recente stopzetting, wordt het voor inwoners steeds moeilijker om een vaste huisarts te vinden. De gemeente neemt nu samen met lokale partners maatregelen, met onder meer een centrale wachtlijst en plannen voor een nieuw medisch centrum.

De Panne telt momenteel nog vijf huisartsen, maar dat aantal dreigt de komende jaren verder te dalen. Dokter Mieke Logier ging recent met pensioen, en ook dokters Vandenbergen en Buyse bereiden hun afscheid voor. Daardoor neemt de druk op de huisartsenzorg in de kustgemeente toe.

“Een vaste huisarts is cruciaal voor de opvolging van de gezondheid en zorgt voor continuïteit en vertrouwen in de zorg”, klinkt het bij het lokaal bestuur.

Huisartszoeker.be

Om het probleem aan te pakken, werkt De Panne samen met de huisartsenkring en de eerstelijnszone aan twee concrete oplossingen. Zo lanceert de gemeente als eerste in West-Vlaanderen huisartszoeker.be. Via dat systeem worden inwoners zonder vaste huisarts op een centrale wachtlijst geplaatst en geleidelijk toegewezen aan beschikbare artsen.

Intussen blijft de toegang tot zorg verzekerd via een dokter van wacht. “Wie geen vaste huisarts heeft, kan overdag altijd terecht bij een dokter van wacht in De Panne. Dankzij deze uitzonderlijke inspanning van de huisartsenkring blijft noodzakelijke zorg gegarandeerd”, aldus het gemeentebestuur.

Nieuw medisch centrum

Daarnaast kijkt De Panne ook naar de toekomst. Er zijn plannen voor een nieuw medisch centrum dat extra huisartsen moet aantrekken en ondersteunen. De opening daarvan is voorzien in het najaar.

De betrokken partners benadrukken dat toegankelijke en kwalitatieve zorg een prioriteit blijft. “We blijven inzetten op samenwerking en gerichte maatregelen om de huisartsenzorg in De Panne ook op lange termijn te verzekeren.”

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Huisarts

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden