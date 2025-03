"De huisartsen verzuipen in het werk", dat zijn niet alleen de woorden van huisarts Karin Campens, maar van heel wat artsen en medewerkers. "Het is momenteel te druk. Dat is niet alleen voor ons zo, we zijn niet alleen. We hebben eens rondgevraagd bij andere collega’s overal is er dezelfde vraag naar extra ondersteuning en hulp", uit Karin Campens haar bezorgdheid.

Hoogste vraag aan de kust



Op de jobbeurs zijn zowat 120 huisartsen aanwezig, allen met hetzelfde doel: die extra hulp vinden. Dat is ook het geval voor kringcoördinator Alice Traen: "Wij zoeken onder meer naar verpleegkundigen die taken uit handen kunnen nemen van de artsen of ondersteuning kunnen bieden in de praktijk . Overal in West-Vlaanderen zijn er meer huisartsen welkom, maar aan de kust is de nood het hoogst.

De grootste reden van het nijpende tekort? De lage instroom van afgestudeerde artsen en verpleegkundigen. Op de jobbeurs blijkt dat nog al wat huisartsen op zoek zijn naar verjonging. In onze provincie is 20% ouder dan 65 jaar. Het RIZIV meldt nog dat er in West-Vlaanderen momenteel 1.034 huisartsen actief zijn. Omgerekend komt dat neer op 1.186 West-Vlamingen per huisarts.