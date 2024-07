Huisarts Dorien Van Dom uit Merksem is deze week aan het werk in De Panne. In een praktijk die niet van haar is en met patiënten die ze niet kent. Zij is één van de huisartsen van buiten De Panne die hier bijspringen tijdens de drukke zomer, met meer volk aan zee. “Bij ons in de praktijk in Merksem is het rustiger in de zomer. Hier is het net omgekeerd. Ik wou op deze manier mijn steentje bijdragen om de artsen van hier te ondersteunen. Wat ze ook wel nodig hebben in de zomer.”