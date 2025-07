Hoewel de huisartsen officieel staken, laten ze hun patiënten niet in de steek. De dokters zijn wel degelijk aanwezig in de praktijk. “We zijn telefonisch bereikbaar om een triage te doen”, zegt De Kerpel. “Wat kan wachten, wordt uitgesteld naar later deze week. Wat dringend is, behandelen we meteen. Eén van mijn collega’s heeft vanochtend al een patiënt gezien.”