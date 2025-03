CD&V wil dat studenten huisartsgeneeskunde via stages worden begeleid naar regio's met tekorten. Dat zei Brecht Warnez uit Wingene in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) staat open voor de suggestie. Ook in onze provincie verzuipen huisartsen in het werk.