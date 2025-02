Andere uitdaging voor de kust is de vergrijzing. In de kustgemeenten is bijna 1 op 3 ouder dan 65. Het aantal ouderen neemt toe terwijl er steeds minder kinderen en jongeren zijn. Dat is ook een probleem voor bedrijven die op zoek zijn naar werknemers. Ook de blauwe economie is op zoek naar gespecialiseerd personeel. Tom Bulcke, Voka regio Oostende: “Laat ons met overheden en kenniscentra de economische welvaart terug een duw in de rug geven. Laat de vergunningen sneller komen, laten we opleidingen geven aan medewerkers en niet-actieven zodat we meer mensen hier aan het werk krijgen.”

Nog enkele vaststellingen: de werkloosheid bedraagt aan de kust net geen 5 procent. En dat is meer dan het Vlaamse gemiddelde. Toerisme blijft de grootste economische sector met een jaarlijkse omzet van 3,9 miljoen euro. En tot slot blijkt dat de kustgemeenten meer dan het gemiddelde aantal kansarme buurten tellen.