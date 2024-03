De 'Kulak 24UUR – tegen kanker' is een jaarlijks initiatief van studentenvereniging BeMSA, de medische studenten. Meer dan 500 studenten en stafleden zetten hun beste (loop)beentjes voor om via tal van activiteiten geld in te zamelen voor het Leuven Kankerinstituut.

Zo kunnen ze ervoor kiezen om zes uur te lopen, een bokswedstrijd tegen leerkrachten of lekker frietjes eten.