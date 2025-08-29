Hoedenontwerpster Fabienne Delvigne vindt dat patiënten zich vooral comfortabel moeten voelen en een sociaal normaal leven moeten kunnen leiden. Haar hoeden zijn zowel voor mannen als vrouwen. “De klant kan alles kiezen: de kleur, het materiaal, de stof, de manier, de maat; alles is op maat. Sommigen willen een pet. Anderen willen hoge hoeden, andere kleine hoeden.”

Integratieve oncologie

AZ Zeno hecht veel belang aan integratieve oncologie. Het gaat niet alleen om het medische. Aanvullende zorg en ondersteuning zijn minstens even belangrijk. “Eigenlijk is het doel dat ze niet gewoon beter worden, maar dat ze gaan floreren en die hoeden helpen daarbij. Het is niet omdat je kanker hebt dat je je moet wegsteken. Ze mogen wel zien geworden."

Dat vindt ook Bernadette. Ze is vrijwilliger bij Warm Nest en streed zelf 2 jaar lang tegen kanker. Het hoedenproject vindt ze fantastisch.