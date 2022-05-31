Bovendien werd het ziekenhuis op de hoogte gebracht van enkele berichten die de arts in het verleden op zijn privéaccount heeft gedeeld en die als haatdragend kunnen worden beschouwd. "We begrijpen de vele verontwaardigde reacties en benadrukken dat er in het ziekenhuis geen enkele plaats is voor discriminatie", meldt het ziekenhuis.

AZ Zeno heeft een intern onderzoek opgestart en daarop beslist om de arts met onmiddellijke ingang te schorsen in afwachting van het onderzoek. Er loopt ook nog een extern onderzoek.

Voor het JID toont dit incident aan "dat antisemitisme geen abstract begrip is, maar leidt tot gevaarlijke en onaanvaardbare discriminatie." JID zal het dossier blijven opvolgen. "We prijzen het ziekenhuis voor de kordate aanpak. Een krachtig signaal dat antisemitisme niet wordt getolereerd", reageert vicevoorzitter Ralph Pais.