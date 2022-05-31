Radioloog uit Knokke geschorst na antisemitische uitspattingen op sociale media
Illustratiebeeld
Een radioloog van AZ Zeno in Knokke-Heist is geschorst omdat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan antisemitische uitingen (Jodenhaat). Dat meldt het Joods Informatie- en Documentatiecentrum (JID) en wordt ook bevestigd door het ziekenhuis.
Sinds 29 augustus circuleren op sociale media berichten over Dr. A., werkzaam in AZ Zeno. "Daarbij werd ook een medisch verslag gedeeld waarin een vermelding over het geloof van een patiënt te lezen was. Wij willen benadrukken dat geloof of etnisch-culturele achtergrond nooit de kwaliteit van de medische zorg beïnvloedt, maar in bepaalde gevallen wel medisch relevant kan zijn", reageert het ziekenhuis.
"In dit geval werd de vermelding om medische redenen opgenomen." Het ziekenhuis begrijpt wel dat dit als aanstootgevend kon overkomen en heeft het elektronisch patiëntendossier aangepast.
"Geen plaats voor discriminatie"
Bovendien werd het ziekenhuis op de hoogte gebracht van enkele berichten die de arts in het verleden op zijn privéaccount heeft gedeeld en die als haatdragend kunnen worden beschouwd. "We begrijpen de vele verontwaardigde reacties en benadrukken dat er in het ziekenhuis geen enkele plaats is voor discriminatie", meldt het ziekenhuis.
AZ Zeno heeft een intern onderzoek opgestart en daarop beslist om de arts met onmiddellijke ingang te schorsen in afwachting van het onderzoek. Er loopt ook nog een extern onderzoek.
Voor het JID toont dit incident aan "dat antisemitisme geen abstract begrip is, maar leidt tot gevaarlijke en onaanvaardbare discriminatie." JID zal het dossier blijven opvolgen. "We prijzen het ziekenhuis voor de kordate aanpak. Een krachtig signaal dat antisemitisme niet wordt getolereerd", reageert vicevoorzitter Ralph Pais.