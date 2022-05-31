23°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Knokke-Heist

Radio­loog uit Knok­ke geschorst na anti­se­mi­ti­sche uit­spat­tin­gen op soci­a­le media

Radiologie

Illustratiebeeld

Een radioloog van AZ Zeno in Knokke-Heist is geschorst omdat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan antisemitische uitingen (Jodenhaat). Dat meldt het Joods Informatie- en Documentatiecentrum (JID) en wordt ook bevestigd door het ziekenhuis.

Sinds 29 augustus circuleren op sociale media berichten over Dr. A., werkzaam in AZ Zeno. "Daarbij werd ook een medisch verslag gedeeld waarin een vermelding over het geloof van een patiënt te lezen was. Wij willen benadrukken dat geloof of etnisch-culturele achtergrond nooit de kwaliteit van de medische zorg beïnvloedt, maar in bepaalde gevallen wel medisch relevant kan zijn", reageert het ziekenhuis.

"In dit geval werd de vermelding om medische redenen opgenomen." Het ziekenhuis begrijpt wel dat dit als aanstootgevend kon overkomen en heeft het elektronisch patiëntendossier aangepast.

"Geen plaats voor discriminatie"

Bovendien werd het ziekenhuis op de hoogte gebracht van enkele berichten die de arts in het verleden op zijn privéaccount heeft gedeeld en die als haatdragend kunnen worden beschouwd. "We begrijpen de vele verontwaardigde reacties en benadrukken dat er in het ziekenhuis geen enkele plaats is voor discriminatie", meldt het ziekenhuis.

AZ Zeno heeft een intern onderzoek opgestart en daarop beslist om de arts met onmiddellijke ingang te schorsen in afwachting van het onderzoek. Er loopt ook nog een extern onderzoek.

Voor het JID toont dit incident aan "dat antisemitisme geen abstract begrip is, maar leidt tot gevaarlijke en onaanvaardbare discriminatie." JID zal het dossier blijven opvolgen. "We prijzen het ziekenhuis voor de kordate aanpak. Een krachtig signaal dat antisemitisme niet wordt getolereerd", reageert vicevoorzitter Ralph Pais.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
AZ Zeno

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Az zeno

AZ Zeno verwacht zomerdrukte met tot 40% meer patiënten op de spoeddienst
Foto kerstkind

Yuna is één van de West-Vlaamse kerstkindjes
Az zeno

Steeds meer Zeeuwen op onze spoeddiensten

AZ Zeno investeert 30 miljoen euro in bouw en inrichting

Drie gynaecologen vrijgesproken voor nalatigheid
2022-05-31 00:00:00 - Inloophuis voor mensen met kanker officieel geopend

Inloophuis voor mensen met kanker officieel geopend
Aanmelden