Om die verhoogde druk onder controle te houden, neemt de urgentiedienst van AZ Zeno gerichte stappen. De personeelsbezetting wordt versterkt en een extra zaal gaat open om de toestroom vlot op te vangen. “We beschikken over een overcrowdingprocedure: afhankelijk van het drukteniveau nemen we extra maatregelen en stemmen we af met andere afdelingen binnen AZ Zeno om na te gaan waar er extra ondersteuning mogelijk is voor onze spoeddienst,” legt dr. D’hollander uit.