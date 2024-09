Er waren altijd al Nederlanders uit de grensstreek die naar België trokken voor medische ondersteuning, maar de sterke toename is een gevolg van de krapte in het zorgsysteem van onze noorderburen. Ruim twee derde van de huisartsenpraktijken heeft daar een patiëntenstop, en in Zeeuws-Vlaanderen is de problematiek het nijpendst. Ziekenhuizen hebben ook in ons land met nijpende personeelstekorten te kampen, maar de gezondheidszorg is globaal gezien wel een stuk toegankelijker dan in Nederland.