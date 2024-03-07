“Hartverwarmend”: verwenmomenten voor patiënten & bezoek van actrice Bianca Vanhaverbeke op Dag tegen Kanker
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vandaag, op 16 oktober, de Dag tegen Kanker, wordt in heel Vlaanderen stilgestaan bij de strijd tegen de ziekte die jaarlijks meer dan 46.000 mensen treft. Dat zijn gemiddeld 130 nieuwe diagnoses per dag, of meer dan vijf per uur. Ook in het Sint-Jozefsziekenhuis van Izegem tonen patiënten, zorgverleners en sympathisanten hun solidariteit en veerkracht. Actrice Bianca Vanhaverbeke kwam op bezoek.
"Sinds dat ene telefoontje zit ik op deze zotte molen.”
Een van de vele getuigenissen komt van Sanne Desmet, mama van drie en leerkracht, die deze zomer onverwacht met de diagnose geconfronteerd werd.
“Het begon als een cyste die ontstoken raakte,” vertelt ze. “Na antibiotica kreeg ik eind augustus een nieuwe echo, en toen zagen ze dat het niet goed was. Ik ben op 1 september nog kunnen starten op school, maar een dag later kreeg ik telefoon: het was kwaadaardig. Sindsdien zit ik op deze zotte molen.”
Bekend gezicht steunt actie
Actrice Bianca Vanhaverbeke is een van de vele ambassadeurs van Kom op tegen Kanker en bracht een bezoek aan het ziekenhuis.
“Het zijn heel zware verhalen,” zegt ze. “Ik voel me vandaag heel nederig, maar ook dankbaar dat ik met mijn praatje mensen een klein lichtpuntje kan geven.
Er gebeuren veel goeie dingen op het vlak van onderzoek en behandeling, maar er is nog altijd meer geld nodig. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we nog meer mensen helpen.”
“Dat was toch even een hamer die een flinke tik heeft gegeven.”
Een diagnose die inslaat als een hamer
Ook Rudy Pannecoucke, gepensioneerd chauffeur, kreeg in augustus te horen dat hij een longtumor heeft.
“Dat was toch even een hamer die een flinke tik heeft gegeven,” vertelt hij. “Maar ik heb mij daarover gezet. Ik heb er geen problemen mee.”
Zijn partner Dorine De Rammelare, die zelf tien jaar geleden met kanker te maken kreeg, volgt zijn behandeling van dichtbij.
“Het is zeker een zware diagnose,” zegt ze. “Ik heb er eigenlijk meer moeite mee dan hijzelf. Ik ben al een slechte slaper, en nu slaap ik nog minder.”
Samen sterk tegen kanker
De Dag tegen Kanker is niet alleen een moment van bezinning, maar ook van verbondenheid. Overal in Vlaanderen – ook in Izegem – worden patiënten en hun families in de bloemetjes gezet.
Kom op tegen Kanker vraagt vandaag extra steun en middelen om het onderzoek verder te versterken. In het ziekenhuis van Izegem overheerst ondanks alles een boodschap van hoop: samen sterk tegen kanker.