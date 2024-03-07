Een van de vele getuigenissen komt van Sanne Desmet, mama van drie en leerkracht, die deze zomer onverwacht met de diagnose geconfronteerd werd.

“Het begon als een cyste die ontstoken raakte,” vertelt ze. “Na antibiotica kreeg ik eind augustus een nieuwe echo, en toen zagen ze dat het niet goed was. Ik ben op 1 september nog kunnen starten op school, maar een dag later kreeg ik telefoon: het was kwaadaardig. Sindsdien zit ik op deze zotte molen.”