Snor als gesprekstarter: Waregemse ziekenhuismedewerkers doorbreken taboe rond prostaatkanker
In Waregem hebben 40 medewerkers van het OLV van Lourdes ziekenhuis hun snor laten staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker. De actie, georganiseerd in het kader van Movember, moest het taboe rond prostaatonderzoek doorbreken en gesprekken op gang brengen.
Prostaatkanker is één van de meest voorkomende kankers bij mannen: één op de zeven krijgt er mee te maken. Toch heerst er nog steeds een taboe rond het onderwerp, waardoor veel mannen te laat een controle laten uitvoeren.
In Waregem namen 40 medewerkers van het OLV van Lourdes ziekenhuis daarom deel aan de Movember-actie door hun snor een maand lang te laten groeien. Het doel: mannen aanmoedigen om te praten over het thema en preventief een PSA-test te laten uitvoeren.
"Door je snor te laten groeien heb je een mooie ingangspoort om de problematiek aan te kaarten.”
“Normaal heb ik niets staan. Ik vind het ook niet aangenaam”, zegt Stef Vervaeke, verpleegkundige in het ziekenhuis. “In het begin viel het nog mee, maar de laatste week was de aanwezigheid van die haren vrij vervelend. Maar het heeft wel zijn effect gehad.”
Ook directeur verpleegkundige Dries Myny merkt het verschil: “Heel opvallend. Door je snor te laten groeien heb je een mooie ingangspoort om de problematiek aan te kaarten. Mensen spreken je er vaak op aan.”
Eenvoudige test
Uroloog Pieter Logghe benadrukt dat de drempel voor prostaatonderzoek laag is: “Prostaatkanker komt heel vaak voor, maar er is te weinig over geweten. Preventie kan eenvoudig met een gewone PSA-test tijdens een bloedcontrole. De snorren maken het onderwerp bespreekbaar.”
Bart Vindevoghel, mede-initiatiefnemer van vzw Prostaatlijn, prijst de Waregemse actie: “Hoe vroeger prostaatkanker mogelijk ontdekt wordt, hoe beter voor de behandeling. Het heeft alleen maar voordelen.”