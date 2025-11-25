Prostaatkanker is één van de meest voorkomende kankers bij mannen: één op de zeven krijgt er mee te maken. Toch heerst er nog steeds een taboe rond het onderwerp, waardoor veel mannen te laat een controle laten uitvoeren.

In Waregem namen 40 medewerkers van het OLV van Lourdes ziekenhuis daarom deel aan de Movember-actie door hun snor een maand lang te laten groeien. Het doel: mannen aanmoedigen om te praten over het thema en preventief een PSA-test te laten uitvoeren.

