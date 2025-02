AZ Groeninge in Kortrijk is gestart met een proefproject om sepsis sneller op te sporen. Sepsis is een ernstige ontstekingsreactie op een infectie die levensbedreigend kan zijn. Samen met het Sint-Jozefskliniek in Izegem, UGent en de FOD Volksgezondheid zet het ziekenhuis in op slimme biosensoren en artificiële intelligentie om de diagnose te versnellen.