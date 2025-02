Ze schreven het boek ‘Op de tast. Seksualiteit na kanker'. Met experten en aan de hand van verhalen van lotgenoten en hun partners leggen ze uit welke gevolgen de kankerbehandeling op lichaam en geest kan hebben. Daarnaast krijgt de lezer een waaier aan mogelijke oplossingen, tips en oefeningen om zowel mentaal als fysiek weer op een positieve manier met seks om te gaan.

Vier en een half jaar geleden kreeg Marieke Colpaert zelf te horen dat ze borstkanker had. Haar leven werd in een vingerknip helemaal door elkaar geschud, ook op vlak van seksualiteit. “Door chemotherapie ga je bijvoorbeeld in geforceerde menopauze. Ik was 33, dus dat is wel heel plots en heel zwaar. Alle gevolgen van die geforceerde menopauze kunnen wel zwaar aankomen, zeker als je daar niet over geïnformeerd bent.”