De organisatoren merken dat de belangstelling elk jaar groeit. “Waregem Koerse is voor ons hét feest van het jaar. Iedereen kijkt ernaar uit, het is een dag zoals geen ander. Met het defilé willen we mensen nu al in de juiste sfeer brengen”, zegt Marijke Vantieghem, organisator van het hoedendefilé. En wie nog geen hoed heeft voor dinsdag, hoeft zich volgens Katrien Van den Bogaerde geen zorgen te maken: “Mensen mogen gerust nog langskomen. We vinden altijd wel iets, met lussen of pluimpjes, zodat de hoed helemaal afgewerkt is.”