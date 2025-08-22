23°C
Zeven ont­wer­pers sho­wen nu al hun cre­a­ties: hoe­den­de­fi­lé zet toon voor Ware­gem Koerse

In Waregem tellen ze al af naar dinsdag, wanneer Waregem Koerse opnieuw duizenden bezoekers lokt. De paardenrennen zijn hét hoogtepunt, maar ook de opvallende hoeden zijn elk jaar een vaste blikvanger. Deze namiddag werden die al uitgebreid in de kijker gezet tijdens een hoedendefilé in de Sint-Amanduskerk.

Zeven ontwerpers presenteerden er hun creaties. Van groot en uitbundig tot verfijnd en klassiek: iedereen bracht zijn eigen stijl mee. “Hoeden komen echt weer tot leven. Vroeger was dat minder, maar door de hoedenshow en natuurlijk door Waregem Koerse leeft dat helemaal opnieuw op”, zegt hoedenontwerpster Katrien Van den Bogaerde.

“Een hoed moet mooi samengaan met het geheel en door een echte modist gemaakt zijn."

Katrien Van den Bogaerde, hoedenontwerpster

Volgens haar is het belangrijk dat een hoed vakmanschap uitstraalt: “Een hoed moet mooi samengaan met het geheel en door een echte modist gemaakt zijn. Ik hou er niet van als het op een bloemstuk lijkt. Een bloemist is een bloemist en een modist een modist.”

Feest van het jaar

De organisatoren merken dat de belangstelling elk jaar groeit. “Waregem Koerse is voor ons hét feest van het jaar. Iedereen kijkt ernaar uit, het is een dag zoals geen ander. Met het defilé willen we mensen nu al in de juiste sfeer brengen”, zegt Marijke Vantieghem, organisator van het hoedendefilé. En wie nog geen hoed heeft voor dinsdag, hoeft zich volgens Katrien Van den Bogaerde geen zorgen te maken: “Mensen mogen gerust nog langskomen. We vinden altijd wel iets, met lussen of pluimpjes, zodat de hoed helemaal afgewerkt is.”

Wout Bernaert
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Mode Waregem Koerse

