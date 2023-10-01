6°C
Oostende

Oos­ten­de­naar op weg naar Ver­sa­ce? Pie­ter Mulier weg bij Fran­se Alaïa

Pieter Mulier

Foto: Instagram

De Oostendse ontwerper Pieter Mulier stopt na vijf jaar als artistiek directeur bij het Franse modehuis Alaïa. Dat heeft het merk vrijdag bekendgemaakt. Mulier wordt intussen al gelinkt aan Versace.

Pieter Mulier was jarenlang de rechterhand van ontwerper Raf Simons. In 2021 kwam hij aan het hoofd te staan van modehuis Alaïa, dat in de portefeuille zit van de Zwitserse luxegroep Richemont.

Mulier wordt door gespecialiseerde media getipt bij Versace, dat sinds het vertrek van Dario Vitale zonder artistiek directeur zit. Mogelijk maakt de Oostendenaar daar eerstdaags zijn opwachting.

Belga
Mode

