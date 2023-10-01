Pieter Mulier was jarenlang de rechterhand van ontwerper Raf Simons. In 2021 kwam hij aan het hoofd te staan van modehuis Alaïa, dat in de portefeuille zit van de Zwitserse luxegroep Richemont.

Mulier wordt door gespecialiseerde media getipt bij Versace, dat sinds het vertrek van Dario Vitale zonder artistiek directeur zit. Mogelijk maakt de Oostendenaar daar eerstdaags zijn opwachting.