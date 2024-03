De markt staat wel onder druk, want mensen kopen steeds meer online en dan loert snel de concurrentie van buitenlandse sites om de hoek.

“Ik denk wel dat het bedrijf klaar is voor de toekomst. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik heb altijd van papa geleerd dat verandering de enige constante is en we zijn daar als bedrijf ook wel sterk in om ons aan te passen aan de markt”, besluit Charlotte.