Voor burgemeester Geert Vanden Broucke is de annulering van Waar Water Was op donderdag 2 november een uiterst moeilijke maar onvermijdelijke beslissing: “Met ‘Waar Water Was’ organiseert Nieuwpoort één van de meest ambitieuze herdenkingsprojecten die onze stad ooit heeft meegemaakt. Aan dit prachtige evenement is maanden planning en hard werk voorafgegaan. Alle voorbereidingen ten spijt is het weer de enige factor waar we helaas geen controle over hebben. De slechte voorspellingen voor 2 november verplichten ons er dan ook toe om het evenement op deze ene dag te annuleren. Hoe jammer we het ook vinden, de veiligheid van alle toeschouwers en crewleden primeert. We volgen de situatie op de voet op zodat we ‘Waar Water Was’ op de overige drie dagen zonder verstoringen kunnen inrichten.”