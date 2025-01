Zo kreeg Brandweer Westhoek al enkele meldingen van stormschade. In Koekelare ging het om een loshangende kabel. En in Stavele bij Alveringem viel een boom op de weg.



Ook hulpverleningszone Fluvia in Zuid-West-Vlaanderen is op de baan voor stormschade. Bij een bedrijf in Wevelgem dreigt een koepel los te komen. En in Deerlijk is er melding van een stuk dak dat is losgeslagen van een woning in renovatie.