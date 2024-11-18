De doortocht van storm Amy heeft vanmorgen voor de nodige hinder gezorgd in de Westhoek. De Brandweer Westhoek kreeg intussen achttien oproepen binnen, vooral voor stormschade.
Zoals verwacht ging het voornamelijk om afgebroken takken en omgevallen bomen, maar de brandweer moest ook uitrukken voor een weggewaaid werftoilet en losgekomen werfhekkens. In De Panne kwam bovendien gevelbekleding los van een appartementsgebouw.
Code oranje aan de kust
Het KMI heeft intussen code oranje afgekondigd voor de kustregio. Er worden rukwinden tot 100 km/u verwacht. De hulpdiensten roepen op om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
Voorzorgsmaatregelen
De brandweer vraagt om volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: Zet tuinmeubels, trampolines en andere losse voorwerpen binnen of maak ze stevig vast. Parkeer je wagen niet onder bomen. Sluit ramen en deuren goed af. Blijf tijdens de hevigste rukwinden zoveel mogelijk binnen.
Wie stormschade heeft, kan dit melden via www.1722.be