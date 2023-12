De strekdam in Oostende is afgesloten, al gebeurt dat wel vaker. De wind waait vooral aan de Oostkust en de grens met Nederland, minder aan de Westkust. Er zijn windstoten mogelijk tot 90 kilometer per uur. Vannacht gaat de wind dan wat liggen, maar morgen gaat het weer hard waaien. De storm Pia trekt vooral over Groot-Brittannië en Nederland, maar laat zich dus ook bij ons voelen. Wie storm- of waterschade heeft kan terecht op het nummer 1722.