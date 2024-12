De blijvende zoektocht naar structurele financiering is één van de redenen waarom Kunstenfestival Watou in 2025 een pauze, een tussenjaar, inlast. Cultuurminister Gennez werkt aan een plan - opgenomen in het Vlaams regeerakkoord - dat een toekomst moet bieden voor verschillende West-Vlaamse festivals.



"Binnenkort is er een gezamenlijk overleg op mijn kabinet gepland met de verschillende West-Vlaamse kunstenfestivals", zegt Vlaams minister Caroline Gennez. "Dus ook met de organisatie van Watou. daar zullen we alle pistes voor de toekomst bespreken. Met het uiteindelijke doel een concreet plan, dat de verschillende West-Vlaamse festivals kan versterken. Misschien zelfs via kruisbestuiving. En een nauwere samenwerking."