Dat het kunstenfestival kiest voor een kleinschaligere editie in 2025 hangt bovendien ook samen met de financiële onzekerheid. Vorig jaar beschikte de organisatie over een budget van 823.000 euro, maar toch is het telkens afwachten hoeveel geld er beschikbaar zal zijn. Door te kiezen voor een beperktere versie, blijft de organisatie zeker financieel haalbaar voor de stad Poperinge.