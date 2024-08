De site van het kasteel van De Lovie in Poperinge zelf is erbij gekomen sinds de organisatie vier jaar geleden van de vzw van Jan Moeyaert naar de stad Poperinge ging. De organisatie is trouwens wel tevreden. Annemie Mourisse, Kunstenfestival Watou: " We zijn absoluut tevreden. We zitten met een stijging van 5% in absolute cijfers. We zitten nu aan 8.000 unieke bezoekers. Misschien vinden

sommige mensen dat wel jammer dat het verschuift naar Poperinge? Ik denk dat mensen vooral blij zijn met de spreiding, want vroeger was het commentaar: het is veel te druk, we moeten veel te lang aanschuiven."