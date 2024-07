In Watou bij Poperinge is voor de 43ste keer het kunsten- en poëziefestival gestart. De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. In Watou vind je zowel grote namen als Panamarenko en Koen Van Mechelen, als kunstenaars die voor het eerst in ons land met hun werk naar buiten komen.