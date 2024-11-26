Op termijn moet het festival, samen met Beaufort en de triënnales van Kortrijk en Brugge, verder kunnen doorgroeien tot een toonaangevend internationaal cultureel evenement.

Zomer 2026: ‘Gemene Wegen’ als centraal thema

Na een pauzejaar keert Kunstenfestival Watou in de zomer van 2026 dus terug naar het Poperingse kunstdorp, van 15 juli tot en met 30 augustus 2026. De editie staat in het teken van het thema ‘Gemene Wegen’ en zet sterk in op samenwerking en collectieven. Meer dan vijftig kunstenaars en dichters werken samen aan nieuwe creaties. De artistieke invulling is in handen van curatoren Daniëlle van Zuijlen en Bart Lodewijks (beeldende kunst) en Michaël Vandebril (poëzie).

