Financiële steun voor Kunstenfestival Watou 2026: komende editie verzekerd
Na een periode van onzekerheid is er goed nieuws voor het Kunstenfestival Watou: de subsidies voor de editie van 2026 zijn officieel goedgekeurd. Daarmee is niet alleen de komende editie verzekerd, maar wordt ook gewerkt aan een stabiele toekomst voor het festival, in lijn met het Vlaamse regeerakkoord.
“Wij zijn bijzonder blij met dit positieve nieuws”, zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme. “Er wordt een subsidie van 317.680 euro toegekend. Dat is iets meer dan in voorgaande jaren, maar absoluut noodzakelijk voor de organisatie van het festival.”
Volgens Vlaams minister Gennez wordt de subsidie toegekend omwille van de sterke inhoudelijke kwaliteit en de bovenlokale culturele meerwaarde van het festival. Daarnaast wordt Kunstenfestival Watou geprezen om zijn innovatieve aanpak en voorbeeldfunctie, onder meer door kunstenaars correct te vergoeden en in te zetten op duurzame verankering.
Op termijn moet het festival, samen met Beaufort en de triënnales van Kortrijk en Brugge, verder kunnen doorgroeien tot een toonaangevend internationaal cultureel evenement.
Zomer 2026: ‘Gemene Wegen’ als centraal thema
Na een pauzejaar keert Kunstenfestival Watou in de zomer van 2026 dus terug naar het Poperingse kunstdorp, van 15 juli tot en met 30 augustus 2026. De editie staat in het teken van het thema ‘Gemene Wegen’ en zet sterk in op samenwerking en collectieven. Meer dan vijftig kunstenaars en dichters werken samen aan nieuwe creaties. De artistieke invulling is in handen van curatoren Daniëlle van Zuijlen en Bart Lodewijks (beeldende kunst) en Michaël Vandebril (poëzie).
Het Kunstenfestival Watou loopt van 15 juli tot en met 30 augustus.