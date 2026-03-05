13°C
Brugge

Tri­ën­na­le Brug­ge 2027 zoekt ver­bin­ding tus­sen samen­le­ving en architectuur

After Birth 1

De vijfde editie van Triënnale Brugge krijgt als thema ‘After Birth – Structures of Togetherness’. Van 24 april tot 5 september 2027 brengen curatoren Ulrika Flink en Helen Rix Runting hedendaagse kunst en architectuur samen rond wat mensen met elkaar verbindt. Voor het eerst zullen kunstenaars en architecten daarbij expliciet samenwerken aan nieuwe installaties in de Brugse binnenstad.

Van 24 april tot 5 september 2027 vormt Brugge opnieuw het decor voor Triënnale Brugge, de openluchttentoonstelling met hedendaagse kunst en architectuur. De vijfde editie draait rond het thema After Birth – Structures of Togetherness, dat onderzoekt hoe mensen samenleven en welke structuren hen doorheen het leven verbinden.

“Wat ons het meeste trof aan Brugge was hoe sterk een collectieve benadering van het leven al was ingebed in de middeleeuwse structuren van de stad.”

Ulrika Flink & Helen Rix Runting, curatoren

Curatoren Ulrika Flink en Helen Rix Runting laten zich daarbij inspireren door de geschiedenis van Brugge. “Wat ons het meeste trof aan Brugge was hoe sterk een collectieve benadering van het leven al was ingebed in de middeleeuwse structuren van de stad”, zeggen ze. “Dat vormde meteen het vertrekpunt voor TRIBRU27: hoe kunnen kunst en architectuur samen een collectief leven mogelijk maken?”

Het thema wordt uitgewerkt in een tiental hoofdstukken die verschillende levensfasen verkennen, van geboorte tot dood. Daarbij wordt onder meer gekeken naar plekken in Brugge die al eeuwenlang mensen samenbrengen, zoals ziekenhuizen, scholen, kloosters en geboorteklinieken.

After Birth 2

Combinatie van kunst en architectuur

Voor het eerst zullen kunstenaars en architecten samen projecten ontwikkelen. Hun installaties komen tot stand vanuit gesprekken en gedeelde ideeën, maar nemen niet noodzakelijk de vorm aan van één gezamenlijke creatie.

Tijdens de vijf maanden durende tentoonstelling worden de installaties regelmatig geactiveerd met performances, muziek en lezingen. Ook wordt onderzocht hoe tijdelijke ingrepen in de stad kunnen bijdragen aan een langere termijnvisie op ruimtegebruik.

"Trots"

Burgemeester Dirk De fauw kijkt uit naar de nieuwe editie. “We zijn bijzonder trots dat deze editie van Triënnale Brugge uitgebreid aandacht schenkt aan onze UNESCO-werelderfgoedstad, lokale organisaties zo actief betrekt en tegelijk de internationale uitstraling van Brugge versterkt. TRIBRU27 zal bewoners en bezoekers samenbrengen rond kunst en architectuur.”

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Triënnale Brugge

