Curatoren Ulrika Flink en Helen Rix Runting laten zich daarbij inspireren door de geschiedenis van Brugge. “Wat ons het meeste trof aan Brugge was hoe sterk een collectieve benadering van het leven al was ingebed in de middeleeuwse structuren van de stad”, zeggen ze. “Dat vormde meteen het vertrekpunt voor TRIBRU27: hoe kunnen kunst en architectuur samen een collectief leven mogelijk maken?”

Het thema wordt uitgewerkt in een tiental hoofdstukken die verschillende levensfasen verkennen, van geboorte tot dood. Daarbij wordt onder meer gekeken naar plekken in Brugge die al eeuwenlang mensen samenbrengen, zoals ziekenhuizen, scholen, kloosters en geboorteklinieken.