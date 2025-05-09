Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Span­ning rond strand­con­ces­sies in Knok­ke-Heist: uit­ba­ters vol­gen gemeen­te­raad over nieu­we leidraad

2023-09-04 00:00:00 - Strandbars worden afgebroken ondanks nazomer: "Jammer"

In Knokke-Heist zijn tientallen uitbaters naar de gemeenteraad om de nieuwe concessieleidraad te volgen. Kandidaten krijgen tot 18 mei om hun dossier in te dienen. Er komen concessies voor 24 strandbars en twee kinderparken. Die worden toegekend voor negen jaar en zijn één keer verlengbaar.

De nieuwe concessieleidraad bepaalt aan welke voorwaarden kandidaten moeten voldoen. Niet alleen de prijs speelt een rol, ook ervaring, vakkennis en lokale verankering wegen mee. 

“Het gaat ons niet alleen om de hoogste bieder. Wij vinden kennis en lokale betrokkenheid belangrijk,” zegt De Brabandere bij VRTNWS. Knokke-Heist lanceert de procedure vandaag, samen met een webinar en het volledige dossier.

Oppositiepartij Gemeentebelangen vindt het goed dat er een leidraad komt, maar vindt een aandeelhouderschap van 25 procent veel te laag. Volgens de partij maakt dat een opening voor grotere spelers. Gemeentebelangen wil vooral mensen die in Knokke-Heist wonen en werken kansen geven.

De redactie
Strandcabine Strand

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Brand Vladslo
Nieuws

Uitslaande loodsbrand in Vladslo bij Diksmuide

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Drijfzand bord 1
Update

Drijfzand op strand in Oostende: 'Blijf uit buurt en respecteer signalisatie'
Strandcabines Knokke Heist

Knokke-Heist verbiedt onderverhuur van strandcabines: meer kans voor iedereen
Beachcabins

Succesvolle app 'Beachcabins' is de Airbnb van de strandcabines
Vandalisme strandcabines 1

Oostende plaats strandcabine voor kinderdagverblijven en onthaalouders
cabin art

Cabin Art brengt kunst naar strand en etalages in Sint-Idesbald
Strand Knokke Heist

Knokke-Heist voert strenger zomerplan in: "Het lijkt hier wel op Tommorowland"
Aanmelden