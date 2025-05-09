De nieuwe concessieleidraad bepaalt aan welke voorwaarden kandidaten moeten voldoen. Niet alleen de prijs speelt een rol, ook ervaring, vakkennis en lokale verankering wegen mee.

“Het gaat ons niet alleen om de hoogste bieder. Wij vinden kennis en lokale betrokkenheid belangrijk,” zegt De Brabandere bij VRTNWS. Knokke-Heist lanceert de procedure vandaag, samen met een webinar en het volledige dossier.

