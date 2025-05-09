Spanning rond strandconcessies in Knokke-Heist: uitbaters volgen gemeenteraad over nieuwe leidraad
In Knokke-Heist zijn tientallen uitbaters naar de gemeenteraad om de nieuwe concessieleidraad te volgen. Kandidaten krijgen tot 18 mei om hun dossier in te dienen. Er komen concessies voor 24 strandbars en twee kinderparken. Die worden toegekend voor negen jaar en zijn één keer verlengbaar.
De nieuwe concessieleidraad bepaalt aan welke voorwaarden kandidaten moeten voldoen. Niet alleen de prijs speelt een rol, ook ervaring, vakkennis en lokale verankering wegen mee.
“Het gaat ons niet alleen om de hoogste bieder. Wij vinden kennis en lokale betrokkenheid belangrijk,” zegt De Brabandere bij VRTNWS. Knokke-Heist lanceert de procedure vandaag, samen met een webinar en het volledige dossier.
Oppositiepartij Gemeentebelangen vindt het goed dat er een leidraad komt, maar vindt een aandeelhouderschap van 25 procent veel te laag. Volgens de partij maakt dat een opening voor grotere spelers. Gemeentebelangen wil vooral mensen die in Knokke-Heist wonen en werken kansen geven.