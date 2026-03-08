Opbouw van beachbars en plaatsing van strandcabines nu al gestart
Nog drie weken en dan start de paasvakantie. Vroeg op het jaar, daarom is aan de kust al de opbouw van beachbars en plaatsing van strandcabines gestart. In Knokke-Heist alleen al komen er zo’n 4.000 cabines en meer dan twintig strandbars. De kustgemeente grijpt in om de lange wachtlijsten weg te werken. Ook voor beachbars is dit het laatste seizoen met zekerheid. Want de concessieregeling gebeurt vanaf volgend jaar op een andere manier, onder druk van Europa.
In sneltempo verrijzen zo'n 3.000 particuliere cabines en nog een 1000-tal voor verhuur door stranduitbaters. In Knokke-Heist is een wachtlijst van meer dan 1.700 mensen die een strandcabine willen. De gemeente grijpt in: particulieren die een cabine aan derden doorverhuren riskeren hun standplaats kwijt te spelen. Straks is ook nog maar één cabine per domicilieadres toegestaan.
Wachtlijst
Bert De Brabandere, schepen van Strand Knokke-Heist: “Wie er meerdere heeft, heeft tijd tot 15 november om in geval van kinderen of kleinkinderen die in neerwaartse lijn door te geven. De anderen komen terug naar de gemeente. En de gemeente zal vanaf 2027 terug de wachtlijst benutten. Van die 1.700 hopen we dat toch een 300-tal personen gebruik zal maken van nieuwe standplaats.”
Beachbars
Ook 24 beachbars kunnen weer starten met de opbouw. Nathalie Sahm, Kiki Beach Duinbergen: “Wij beginnen van nul. Eerst de grondwerken, dan de poten in de grond. De cabines één per een opbouwen. Dan komt de bar, andere containers. Opslagruimtes en van daaruit vertrekken we met het terras en de speeltuin. Dat duurt toch twee à drie weken.”
Openbare aanbesteding
De strandbarconcessies lopen dit jaar af. Vroeger gingen die naar de hoogst biedende, de nieuwe toewijzing voor de komende negen jaar gebeurt met een openbare aanbesteding, zoals Europa voorschrijft. Kandidaten moeten tegen half mei hun dossier klaar hebben. Francesco Tricarico, Beachbar Zonnestrand Heist: “Alle stranduitbaters in Knokke-Heist willen natuurlijk hun strandbar houden. Opeens moet je jezelf verdedigen. Voor een jury moet je een dossier opmaken, jezelf verdedigen. En bepaalde prijzen op het strand bieden. Het is helemaal nieuw, niet zo leuk. De timing is ook niet fantastisch. Maar het is nu eenmaal zo. We gaan ervoor en er het beste van maken.”
“Alle stranduitbaters in Knokke-Heist willen natuurlijk hun strandbar houden.”