In sneltempo verrijzen zo'n 3.000 particuliere cabines en nog een 1000-tal voor verhuur door stranduitbaters. In Knokke-Heist is een wachtlijst van meer dan 1.700 mensen die een strandcabine willen. De gemeente grijpt in: particulieren die een cabine aan derden doorverhuren riskeren hun standplaats kwijt te spelen. Straks is ook nog maar één cabine per domicilieadres toegestaan.

Wachtlijst

Bert De Brabandere, schepen van Strand Knokke-Heist: “Wie er meerdere heeft, heeft tijd tot 15 november om in geval van kinderen of kleinkinderen die in neerwaartse lijn door te geven. De anderen komen terug naar de gemeente. En de gemeente zal vanaf 2027 terug de wachtlijst benutten. Van die 1.700 hopen we dat toch een 300-tal personen gebruik zal maken van nieuwe standplaats.”

