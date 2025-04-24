Aan het Thermae Palace in Oostende is momenteel natuurlijk gevormd drijfzand vastgesteld. De Stad Oostende waarschuwt wandelaars, hondenbaasjes en ruiters om alert te blijven en de signalisatie ter plaatse te respecteren. Het getroffen deel van het strand is aangeduid met informatieborden.

“Drijfzand kan plots ontstaan, maar verdwijnt doorgaans vanzelf na enkele dagen,” klinkt het bij de Stad. “We vragen om het gebied te vermijden en de instructies op de borden strikt op te volgen.”