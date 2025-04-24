Illustratiefoto
Op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace, is drijfzand aangetroffen. De stad heeft waarschuwingsborden geplaatst en vraagt strandgangers om het gebied te vermijden en extra voorzichtig te zijn.
Aan het Thermae Palace in Oostende is momenteel natuurlijk gevormd drijfzand vastgesteld. De Stad Oostende waarschuwt wandelaars, hondenbaasjes en ruiters om alert te blijven en de signalisatie ter plaatse te respecteren. Het getroffen deel van het strand is aangeduid met informatieborden.
“Drijfzand kan plots ontstaan, maar verdwijnt doorgaans vanzelf na enkele dagen,” klinkt het bij de Stad. “We vragen om het gebied te vermijden en de instructies op de borden strikt op te volgen.”
Wat doe je best als je erin geraakt?
Wie toch in drijfzand terechtkomt, blijft best zo rustig mogelijk. “Niet trappelen, want daardoor zak je dieper weg,” aldus de stad. “Probeer je contactoppervlak te vergroten door bijvoorbeeld op je buik te gaan liggen en je zo uit het zand te bewegen.” Wie zichzelf of anderen niet veilig uit het drijfzand krijgt, belt best meteen 112.
Voorlopig is enkel de zone aan het Thermae Palace getroffen. Wie elders op het strand drijfzand opmerkt, kan dat melden via milieu@oostende.be. De stad volgt de situatie op en neemt indien nodig bijkomende maatregelen.