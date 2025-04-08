Knokke-Heist verhuurt zowat 3.000 standplaatsen aan particulieren, die kosten tussen de 250 en 430 euro per jaar. Sommigen onder hen verhuren die verder voor veel hogere prijzen, maar daar komt nu een einde aan.

Wie vanaf 1 januari nog betrapt wordt op onderverhuren, verliest zijn plaats. De gemeente wil zo vermijden dat geïnteresseerden jarenlang op een wachtlijst moeten staan.