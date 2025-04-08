8°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Knok­ke-Heist ver­biedt onder­ver­huur van strand­ca­bi­nes: meer kans voor iedereen

Strandcabines Knokke Heist

Er komt vanaf 1 januari een nieuw reglement om het onderverhuren van particuliere strandcabines In Knokke-Heist onmogelijk te maken. Dat is al langer een doorn in het oog van het gemeentebestuur.

Knokke-Heist verhuurt zowat 3.000 standplaatsen aan particulieren, die kosten tussen de 250 en 430 euro per jaar. Sommigen onder hen verhuren die verder voor veel hogere prijzen, maar daar komt nu een einde aan. 

Wie vanaf 1 januari nog betrapt wordt op onderverhuren, verliest zijn plaats. De gemeente wil zo vermijden dat geïnteresseerden jarenlang op een wachtlijst moeten staan.

Strandcabines Knokke Heist
Nieuws

Knokke-Heist wil onderverhuur van strandcabines strenger aanpakken
Redactie
Strandhokjes Strandcabine Strand

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Beachcabins

Succesvolle app 'Beachcabins' is de Airbnb van de strandcabines
Vandalisme strandcabines 1

Oostende plaats strandcabine voor kinderdagverblijven en onthaalouders
cabin art

Cabin Art brengt kunst naar strand en etalages in Sint-Idesbald
Strand Knokke Heist

Knokke-Heist voert strenger zomerplan in: "Het lijkt hier wel op Tommorowland"
Vandalisme strandcabines 2

Vandalisme aan 19 strandcabines in Bredene: politie zoekt daders
Verdwaalpaal kust

Vorige zomer meer dan 1.000 verloren gelopen personen aan de kust
Aanmelden