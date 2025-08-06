24°C
Nieuws
De Panne

Suc­ces­vol­le app Beach­ca­bins' is de Airbnb van de strandcabines

De nieuwe app beachcabins blijkt een schot in de roos. Dat zeggen toch de initiatiefnemers. Eigenaars van een strandcabine in De Panne kunnen die via de app ook doorverhuren voor één dag en dat gebeurt steeds vaker. Het lijkt een beetje op Airbnb, maar dan voor strandcabines. En zowel huurders als verhuurders zijn positief.

Voorlopig kan het via de app van Beachcabins alleen maar in De Panne, maar het proefproject lijkt nu al geslaagd. Je kiest online een strandcabine die nog vrij is en tegen betaling krijg je de sleutel. Wannes Dolfen, Beachcabins app: “We hebben een platform ontwikkeld waarbij we mensen die een strandcabine hebben hun cabine ter beschikking kunnen stellen op dagen dat ze die zelf niet gebruiken.”

In het najaar wil Beachcabins ook bij andere badplaatsen aankloppen. Hier en daar wordt al lang onderverhuurd, in het zwart en nu en dan tegen woekerprijzen. Beachcabins denkt daarom aan maximumprijzen. Eén bedenking: als je reserveert op een regendag kan je wel niet meteen annuleren.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
