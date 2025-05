In Mariakerke, ter hoogte van Zeedijk 250, zal een volledig uitgeruste strandcabine geplaatst worden. Het is de bedoeling dat kinderen uit Oostende kinderdagverblijven en van onthaalouders op een veilige manier naar het strand kunnen. De cabine is voorzien van alles wat nodig is: EHBO-materiaal, een windscherm, parasol, verzorgingskussen en speelgoed. Zo kunnen kinderen een hele dag genieten van een dagje aan zee.