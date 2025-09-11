De bus stond rond 19.15 uur geparkeerd op ’t Zand toen er plots brand uitbrak. Het vuur greep snel om zich heen en zette de volledige bus in lichterlaaie. Alle passagiers konden tijdig geëvacueerd worden door de hulpdiensten.

Volgens het parket lag het onverantwoord gebruik van pyrotechnisch materiaal aan de basis van de brand.

“De verdachte heeft nalatig en onverantwoord gehandeld, waardoor het vuur kon ontstaan,” klinkt het bij het parket West-Vlaanderen.

De man werd ter plaatse opgepakt door de politie.

“Dankzij het snelle ingrijpen van brandweer en politie raakte niemand gewond,” aldus het parket.

De verdachte zal zich op 11 december 2025 voor de correctionele rechtbank in Brugge moeten verantwoorden.