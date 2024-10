In een woonwijk in Wervik kunnen bewoners met hun afval voortaan in een ondergrondse sorteerstraat terecht. Het gaat om een woonerf waar het voor vuilniswagens moeilijk manoeuvreren is. Zo'n afvalsysteem is er al langer voor appartementen aan de kust, maar in het binnenland is het toch nog vrij uitzonderlijk.