Wie de daders zijn, is voorlopig onduidelijk. In de buurt vindt de politie een jerrycan met brandversnellers. Het personeel is zwaar onder de indruk. De stad tilt zwaar aan de brandstichting. "Het is onvoorstelbaar en een regelrechte schande. We zitten hier met werknemers die elke dag keihard hun best doen voor de kwetsbaren in onze stad. Als je dan aangevallen wordt, is dat eigenlijk een slag in het gezicht van iedereen die hier werkt", reageert burgemeester Koen Coupillie.

Ook morgen zal het Sociaal Huis nog niet open gaan.