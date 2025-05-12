24°C
Nieuws
Diksmuide

Soci­aal Huis in Diks­mui­de dicht na brand­stich­ting: Regel­rech­te schande”

Het Sociaal Huis - het loket voor sociale dienstverlening - in Diksmuide blijft vandaag dicht, nadat er gisterenavond brand is gesticht. Het is onduidelijk wie de daders zijn.

Onbekenden hebben dinsdagavond rond 22.30 uur een rubberen mat in brand gestoken, aan de voordeur van het Sociaal Huis in Diksmuide. Het was een buurman die alarm sloeg. Aan de gevel op het IJzerheemplein is heel wat roetschade. Ook een raam is gebarsten door de warmte.

Jerrycan

Wie de daders zijn, is voorlopig onduidelijk. In de buurt vindt de politie een jerrycan met brandversnellers. Het personeel is zwaar onder de indruk. De stad tilt zwaar aan de brandstichting. "Het is onvoorstelbaar en een regelrechte schande. We zitten hier met werknemers die elke dag keihard hun best doen voor de kwetsbaren in onze stad. Als je dan aangevallen wordt, is dat eigenlijk een slag in het gezicht van iedereen die hier werkt", reageert burgemeester Koen Coupillie.

Ook morgen zal het Sociaal Huis nog niet open gaan.

