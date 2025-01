Ten NW van de +/- de lijn Alveringem-Antwerpen en in de Gaume geen of nauwelijks een sneeuwdek. Elders 1-5 cm, maar 5-10 cm in de ZO-helft van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, grote delen van Luik en het Z en deels O van Limburg. In de Hoge Venen deze namiddag 10 cm of meer.