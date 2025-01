Op de Markt in Ieper maar ook in Roeselare dwarrelen sneeuwvlokken in de vooravond (tussen 17u en 18u) neer. Het is een eerste sneeuwvlaag, die zal gevolgd worden door een andere. Dat zegt onze weerman Geert Naessens.

"Er komt een tweede zone achteraan, later in de nacht en naar morgenochtend toe en die lijkt iets noordelijker te zitten en intenser te zijn. Daarin zou wat meer sneeuw kunnen vallen, opnieuw niet aan zee,of toch maar heel weinig, misschien een beetje besuikerd aan de Westkust, maar dan meer naar het centrum van de provincie tot 1, 2, 3 centimeter en aan de Frans-Belgische grens misschien een 4 tot 5 centimeter."



"Dus dat is wel degelijk sneeuw, ook in onze provincie, zij het dat we van noord naar zuid toch wel minder sneeuw zien, het noorden het minste, het zuiden het meeste en dat betekent ook een gevaar op de weg, zeker naar morgenochtend toe, verwacht ik toch problemen door lokale gladheid, wees daar dus voorzichtig voor."



"Ik kan wel zeggen morgen gaat de wind naar het noord- noordwesten en dat gaat alles geleidelijk weer wegsmelten."