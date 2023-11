Nu de ergste wateroverlast in de Westhoek achter de rug is, kunnen ze daar beginnen met de opruimwerken. Tussen Merkem en Noordschote heeft de technische dienst van Houthulst vanmiddag de weg gereinigd, want een laag modder en vuil maakten het erg glad en gevaarlijk. In Woumen, bij Diksmuide is landbouwer en uitbater van een ijssalon Lieven Vanassche gestart met de schoonmaak van zijn loods.