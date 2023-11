Een vijftigtal mensen heeft de schade die ze leden tijdens de wateroverlast van de afgelopen weken gemeld bij het Rampenfonds. Het gaat vooral om landbouwers uit West-Vlaanderen. Dat zei minister Jan Jambon in de kamercommissie algemeen beleid. Volksvertegenwoordiger Jeremie Vaneeckhout is er niet gerust op. Krijgen landbouwers wel hun geld terug van de verzekeringen? Want volgens de voorzitter van Groen had de overheid de waterellende, of toch de omvang ervan, kunnen vermijden.