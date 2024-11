Met Conan krijgt politiezone Westkust er nu een vierde politiehond bij. Miss, Marco en Yeyo zijn er al even in dienst en moeten nu het goede voorbeeld geven aan de pup. Conan start namelijk aan een vooropleiding. Daarin wordt hij getraind op gehoorzaamheid en socialisatie. De pup mag daarvoor rekenen op de hulp van inspecteur Tourlouse en drugshond Miss.

Het politiewerk zit alvast in de genen van de Mechelse herder. Uit hetzelfde nestje van Conan gaan er nog twee pups aan de slag als politiehond bij andere politiezones. En ook een oudere broer van Conan, Jax, is al even aan de slag bij politiezone VLAS.