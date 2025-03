Bernard Quintin, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken: “Het is belangrijk om zo veel mogelijk politiezones te bezoeken, met heel verschillende werkelijkheden. Ik was bezig in Brussel… ook in Bastogne, nu in Westkust. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van het materiaal maar ook van de mensen.”

Nieuwste snufje van de politiezone is de EZ-raider, een soort elektrische step met vier dikke banden die op alle terreinen kan rijden. Nicolas Paelinck, korpschef Politie Westkust: “Dat is het ideale middel om in de duinen te patrouilleren. Anders moet het te voet en is men buiten adem als men moet interveniëren. Nu kan men overal vlot bij... We krijgen meldingen binnen van verloren gelopen kinderen, mensen met dementie, maar ook transmigranten.”