Grootscheepse politieactie tegen mensensmokkel in De Panne: “Sneller info uitwisselen met UK”
In De Panne hebben de Belgische minister van Binnenlandse Veiligheid Bernard Quintin en de Britse minister voor Migratie Alex Norris vanmorgen een grootschalige politieactie tegen mensensmokkel en transmigratie bijgewoond. Beide landen willen hun samenwerking verder versterken in de strijd tegen mensensmokkelnetwerken en illegale migratie.
De Belgische politie voerde vanmorgen een grote operationele actie uit in De Panne, gericht op transmigratie en netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn langs de Belgische kust. De actie werd gevolgd door minister van Binnenlandse Veiligheid Bernard Quintin en de Britse minister voor Migratie Alex Norris, die eerder op de dag overlegden over de aanpak van illegale migratie.
Volgens Quintin delen België en het Verenigd Koninkrijk dezelfde prioriteiten in de strijd tegen mensensmokkel. “België en het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde vastberadenheid om deze criminele netwerken aan te pakken. De strijd tegen illegale migratie, mensenhandel en mensensmokkel blijft een belangrijke prioriteit, met bijzondere aandacht voor het voorkomen van gevaarlijke overtochten over het Kanaal.”
De twee landen werken al langer samen op politie- en justitievlak, maar willen die samenwerking nog verder versterken. Zo willen ze sneller operationele informatie uitwisselen en vaker gezamenlijke acties organiseren tegen internationale smokkelnetwerken.
“België is een belangrijke bondgenoot in de aanpak van illegale migratie."
Onze kust is logistieke doorgangszone voor materiaal
Ook de Britse minister Alex Norris benadrukt het belang van die samenwerking. “België is een belangrijke bondgenoot in de aanpak van illegale migratie. We hebben een sterke traditie van samenwerking tussen politiediensten om smokkelbendes achter de tralies te krijgen.”
Overtochten met kleine bootjes over het Kanaal blijven een groot probleem in de regio. Vorig jaar bereikten meer dan 41.000 migranten het Verenigd Koninkrijk via die route. Mensensmokkelaars passen hun werkwijze voortdurend aan, onder meer door het gebruik van zogenaamde ‘taxiboten’.
Hoewel de meeste overtochten vertrekken van de Franse kust, houden de Belgische autoriteiten ook in West-Vlaanderen de situatie nauwlettend in de gaten. België wordt soms gebruikt als logistieke doorgangszone voor materiaal van smokkelnetwerken.
Na de brexit werd de uitwisseling van informatie tussen Belgische en Britse politiediensten moeilijker. Daarom onderhandelen beide landen sinds 2021 over een nieuw bilateraal verdrag dat een snellere en directere samenwerking mogelijk moet maken bij de bestrijding van criminaliteit.