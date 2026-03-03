De Belgische politie voerde vanmorgen een grote operationele actie uit in De Panne, gericht op transmigratie en netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn langs de Belgische kust. De actie werd gevolgd door minister van Binnenlandse Veiligheid Bernard Quintin en de Britse minister voor Migratie Alex Norris, die eerder op de dag overlegden over de aanpak van illegale migratie.

Volgens Quintin delen België en het Verenigd Koninkrijk dezelfde prioriteiten in de strijd tegen mensensmokkel. “België en het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde vastberadenheid om deze criminele netwerken aan te pakken. De strijd tegen illegale migratie, mensenhandel en mensensmokkel blijft een belangrijke prioriteit, met bijzondere aandacht voor het voorkomen van gevaarlijke overtochten over het Kanaal.”

De twee landen werken al langer samen op politie- en justitievlak, maar willen die samenwerking nog verder versterken. Zo willen ze sneller operationele informatie uitwisselen en vaker gezamenlijke acties organiseren tegen internationale smokkelnetwerken.